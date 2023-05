O que foi aquele final da novela Travessia, minha gente???

A novela, que tinha tudo pra ser salva nos 45 min do segundo tempo, na verdade, conseguiu causar mais vergonha alheia do que poderíamos imaginar.

Gente, ontem eu e minhas amigas aqui do Leblon nos reunimos, antes de irmos pra uma boa balada, para assistir o último capítulo da novela do Glorinha, a famigerada Travessia.

Amores, o que foi o final daquela novela? Eu fiquei extremamente impactada com o show de horrores que aconteceu, e a cena entre a personagem da Grazi Massafera (Débora) e a personagem da Jade Picon (Chiara), pra mim, foi a parte mais desastrosa! Me senti assistindo a novela “Os Mutantes” da Record TV. Simplesmente péssimo!

Glória, o que está acontecendo amiga? Que enredo foi esse? Como é que, depois de tudo o que fizeram, o Ari (Chay Suede) e o Moretti (Rodrigo Lombardi) não foram os grandes vilões da trama, deixando com que a maior tensão do último capítulo fosse a prisão do pedófilo, que apesar de ter feito algo horrível, entrou na novela esses dias?

Eu parei a minha vida pra assistir esse último capítulo e nada de aparecer esse parente da Brisa (Lucy Alves) , nada do Moretti descobrir que Guerra (Humberto Martins) criou a filha dele, nada aparecer um novo amor para Leonor e Chiara, O Gil ninguém viu e o Ari se dando bem… Ah, faça-me um favor!

Desculpa, mas eu não me conformo com o fato da novela ter terminado sem que Moretti descobrisse que teve uma filha com a Débora, assim como o Raj (personagem do ator Rodrigo Lombardi na novela Caminho das Índias) nunca soube que teve um filho com a Duda (personagem da atriz Tânia Khalill na novela Caminho das Índias). Que decepção!