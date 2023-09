“O processo de fazer uma novela não me interessa mais”, dispara Reynaldo Gianecchini

O ator deu uma entrevista ao podcast da Revista Caras e revelou que não pretende mais estrelar novelas nas telinhas

O que? O nosso muso não vai mais estar nas telinha da TV e mostrar a sua beleza para o mundo? Reynaldo Gianecchini contou que o processo de fazer novelas não o interessa mais. Em entrevista ao podcast da Revista Caras, ele contou que não pretende entrar em novos folhetins e que pretende ter uma rotina mais tranquila em outros formatos.

“Confesso que já deu um pouquinho para mim a cultura do melodrama e do esquema de fazer novela. Não estou falando mal, eu gostei de tudo o que eu fiz. Não estou cuspindo no prato. Mas o processo todo de fazer uma novela não me interessa mais”, afirmou Reynaldo Gianecchini.

“Estou ficando velho também, não tenho saúde mais [risos]. Mas não quer dizer que eu não vá fazer novela, às vezes vem um personagem que não dá para recusar”, completa o ator, que ainda conta que a segunda terceira de Bom Dia, Verônica foi gravada em um mês. “Fiquei com mais vontade de fazer esses processos.”