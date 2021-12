O podcast Debates Inúteis acabou? Como assim?

Um dos melhores e mais divertidos podcasts do Spotify, o Debates Inúteis chega ao fim com muitos episódios divertidos e também emocionantes.

Os fãs e seguidores do podcast lamentaram o fim do projeto que contou com 130 episódios.

O que faz um podcast ser interessante? O bate-papo despretensioso, divertido e ao mesmo tempo informativo destes modelos de programas na internet. Um ótimo exemplo é o Debates Inúteis, liderado por Álvaro Leme, Melina Harden e Thiago Pasqualotto. Com temas que passeiam pelo nosso cotidiano, a conversa é conduzida de leve e que nos tira boas risadas. É impossível não se identificar com alguma história contada pelos apresentadores e convidados.

Debates Inúteis chega ao fim. Foto: Reprodução.

Mas uma notícia pegou de surpresa quem acompanha o podcast. O Debates Inúteis chegou ao fim. Muitos fãs lamentaram, inclusive eu, Kátia Flávia, que sou ouvinte assídua, não perco um episódio…

Álvaro Leme explicou em seu Instagram que o projeto chegou ao fim por conta dos apresentadores possuírem outros trabalhos e por conta da disponibilidade em gravar os conteúdos, afinal todo projeto que é lançado na internet requer tempo e dedicação.

Foto: Reprodução.

Foto: Reprodução.

Para fechar esta era com chave de ouro, o Squad do Debates Inúteis preparou um episódio especial, intitulado de “O Episódio Final” que possui tom de despedida e ao mesmo tempo relembra melhores momentos do Debates.

Foram muitos convidados que passaram por lá, entre eles, Camila Fremder (É Nóia Minha), Gianne Albertoni, Cris Flores, Fafá de Belém, Rosana Hermann e outros.

Para maratonar o podcast e reviver estes dois anos e meio de bate-papo divertido e descompromissado, é só buscar no Spotify por Debates Inúteis.

Como diria Hebe Camargo: “Fiquei com peninha!”