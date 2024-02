O Outro Lado do Paraíso pode ser a nova novela do Vale A Pena Ver De Novo

A trama foi cogitada após o estrondoso sucesso da reta final de Terra e Paixão.

Amores, Terra e Paixão mal acabou e o nosso amado Walcyr Carrasco pode voltar em breve para a Globo, desta vez com uma edição especial da novela “O Outro Lado Do Paraiso”, que passou pela primeira vez em 2018 e que está sendo cogitada para ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo a novela Paraíso Tropical.

Diante da reviravolta que o autor fez com o final da última novela das 21h, os executivos da emissora ficaram bem animados com a repercussão nas redes sociais, fazendo que eles cogitasse em reprisar outra obra de Walcyr.