O objetivo final do nosso Gil do Vigor é ser presidente do Brasil

Em entrevista ao PodPah, O ex-BBB e atual estudante de PhD revelou que está se esforçando nos estudos para um dia se tornar presidente do Brasil

Vamos vigorar? Gil do Vigor contou detalhes sobre os seus próximos planos após finalização do seu estudo em PhD e disse que pretende se tornar presidente do Brasil. Em entrevista ao PodPah ele contou detalhes sobre como vê o Brasil e disse que já passou por muita coisa que os brasileiro enfrentam hoje em dia.

“Eu quero ser presidente do Brasil, eu quero, eu juro por Deus”, iniciou ele.

Ele ainda completou: “O que acontece, inicialmente, quando eu comecei… Eu acredito o seguinte, eu sou a cara do Brasil, e acredito que tenho uma missão nessa terra, não sou o mais inteligente, mas eu sou muito esforçado, não dou ok mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entreter. Eu consigo ver, somos todos iguais e eu vivi aquele ônibus lotado, eu vivi aquela conversa dentro do ônibus, de chorar com medo de perder emprego”, declarou.

“Eu sei o dia a dia do brasileiro e sei que o líder dita o tom do país, após minha finalização do PhD terei um preparamento para ajudar o país”, finalizou.