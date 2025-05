O namoro de Benício Huck e Duda Guerra chegou ao fim

Gente, estou aqui comendo a minha amada sobremesa, que é um belíssimo cheesecake de frutas vermelhas, quando minha amiga do Leme me manda um áudio contando sobre o Benício Huck e Duda Guerra

Aparentemente, o relacionamento da influenciadora e do filho do meio de Luciano Huck e Angélica terminou na noite desta quinta-feira (8), segundo informações divulgadas por Léo Dias.

A decisão de terminar o namoro teria partido de Benício por conta das recentes polêmicas envolvendo o nome de Duda nas redes sociais.

Tudo começou nesta última terça-feira (6), quando Duda foi tirar satisfação com a também influenciadora Antonela Braga após a jovem tentar seguir o perfil privado — e o “dix” — de Benício no Instagram. Essa atitude teria deixado Duda bastante incomodada a ponto de colocar Antonela contra a parede durante uma viagem com outras influenciadoras, incluindo Liz Macedo e Julia Pimentel.

Obviamente, essa confusão acabou repercutindo e dividiu opiniões entre os internautas. Duda explicou que o pedido para seguir a conta privada de Benício foi considerado invasivo, já que o perfil era restrito apenas a amigos íntimos. “Ele é uma pessoa discreta. O dix dele é algo pessoal, para um grupo muito seleto”.

Enquanto isso, Antonela alegando que seu interesse pelo conteúdo do rapaz era comparável à curiosidade que o público tem por qualquer celebridade. Pouco tempo depois, Duda rebateu a comparação, dizendo que o namorado não era uma figura pública como Cauã Reymond e que o acesso ao seu conteúdo pessoal não estava disponível para todos.