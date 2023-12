“o mais importante é a mulher conhecer o próprio corpo” Luiza Brunet admite usar vibradores

A modelo e ativista não só exalta a liberdade feminina como também relembrou que sofreu violência doméstica em 2016.

Olhaaaaaaaa só essa mulher poderosíssima e toda dona de si, minha gente! A modelo e ativista Luiza Brunet está na melhor fase da vida. Tanto que ela é a capa de ELA ao lado de Xuxa Meneghel e de Zezé Motta da edição de aniversário de 60 anos da revista.

Luiza se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica, está sem namorado fixo atualmente. Mas disse que prefere aproveitar essa liberdade plenamente, no momento. “Não tenho cobranças e não cobro”, avaliou.

Na entrevista, ela analisou tudo o que aprendeu com o que viveu no passado. “O meu último relacionamento foi tão traumático (Luiza foi vítima de violência doméstica, em 2016, do então marido, o empresário Lírio Parisotto) que me dei férias, não assumi mais ninguém. De vez em quando, tenho meus casos. Mas sou livre, não tenho cobrança e não cobro”, disse.

A modelo também fez questão de endossar a importância do vibrador. “Tem que usar”. Para ela, o mais importante é a mulher conhecer o próprio corpo. “E usufruir dele. E usar vibrador. Adoro tomar vinho e fazer sexo comigo mesma”, declarou.

Luiza também disse estar em paz com o espelho: “Me acho supersexy, uma gostosa”.