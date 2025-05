O look da CPI que Virgínia usou, que está causando estranheza…

Amores, vocês sabem que eu estou acompanhando tudinho da CPI das Bets, a Comissão Parlamentar de Inquérito que acontece no Senado. Pois bem, olha o que rolou em Brasília: Virgínia Fonseca, a dona das redes e das publis, apareceu lá vestida como? De moletom estampado com a carinha da filha Maria Flor, cabelo solto, óculos fashionista e um copo Stanley rosa.

E como boa observadora que sou, preciso dizer que nada ali foi por acaso! A loira foi depor sobre o envolvimento com apostas esportivas com um look despojado, mas milimetricamente calculado. O visual aparentemente despretensioso rendeu comentários nas redes sociais. Para alguns, foi uma tentativa de humanizar sua imagem ou de se mostrar quase alheia à gravidade do tema.

A empresária levou seu copo Stanley pra ir depor no Senado nesta terça-feira, 13. (Edilson Rodrigues/Ag. Senado)

A CPI ainda deve ouvir outros influenciadores envolvidos com apostas online. Já Virgínia parece ter entendido bem o jogo de imagem.