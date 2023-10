“O jogo só termina quando acaba!”, declara advogado de Rachel Sheherazade

André Fróes de Aguilar utilizou o seu Twitter após a expulsão da jornalista diante uma briga com Jenny Miranda dentro da Fazenda

André Fróes de Aguilar deu o que falar e movimentou o imaginários das minha fofoqueiras diante da expulsão de sua clientes, Rachel Sheherazade da Fazenda. O advogado usou suas redes sociais para comentar o fato e fez um post enigmático sobre a saída da jornalista.

Em sua conta, ele disse: “O jogo só termina quando acaba! Muitos cairão e outros de joelhos. Team Rachel, você vencerá a luta dos justos”.

O que será que vem por aí? O advogado também compartilhou o post de Gretchen em apoio a Rachel. Na mensagem, Gretchen disse: “Rachel, não te conheço pessoalmente! Mas conheci no programa uma mulher incrível, inteligente, corajosa e forte. Não se importe com essa expulsão. Você já entrou vencedora. Você sai mais campeã ainda. Conte comigo”, disse ela. Com isso, o advogado respondeu: “Isso só confirma o que já tínhamos certeza, Gretchen, que vocês sempre tiveram razão”.