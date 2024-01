O impossível acontece! Anitta terá o seu próprio desfile na Sapucaí dia 17 de fevereiro exibido pela TV Globo

O que? A patroa consegue o que quer mesmo e esse ano ela está com tudo no Carnaval! Anitta conseguiu o que ninguém conseguiria, manter uma relação amigável com Liesa e ter autorização legal para botar um desfile só seu na Sapucaí. A cantora contou detalhes sobre o desfile no Dia das Campeãs, em 17 de fevereiro, em entrevista para o Fantástico.

“Sete horas e quinze, foi em Salvador no trio e eu não lembro o ano”, disse Anitta sobre o seu recorde de horas em cima do palco. Ela ainda revelou detalhes sobre sua rotina dinâmica com sua equipe e o sucesso no Carnaval em entrevista para o Fantástico neste último domingo (28).

“Eu estipulei para mim que esse ano eu vou viver o ano mais feliz da minha vida independente… Pode dar tudo errado que eu vou viver um ano feliz”, finalizou.