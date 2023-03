O fim de uma era: Skank fará o último show da turnê de encerramento da banda

O grupo, que está a 32 anos na estrada, finalizará sua trajetória em um show, no próximo domingo (26), em Belo Horizonte – MG.

Pessoal, não sei vocês, mas confesso que o fim desse ciclo me deixou bem triste. No próximo domingo (26), no Estádio do Mineirão, a banda de rock Skank fará o último show de sua turnê de encerramento, na cidade natal do grupo, Belo Horizonte (MG).

A banda, que é formada pelos seguintes musicistas: Samuel Rosa (voz e guitarra), Lelo Zaneti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria), completa neste ano 32 anos de estrada.

Apesar desta ter sido a turnê de encerramento da banda, em entrevista à revista “Quem” o vocalista Samuel Rosa fez uma revelação, que deixou os fãs com um pinguinho de esperança. Relembrando um feito do icônico Paul McCartney, Samuel afirma que há a possibilidade de que a banda volte a se apresentar em alguma ocasião.

“Quero produzir coisas novas, estou animado, e pode ser até que o Skank produza algo novo. Não vamos parar de trabalhar porque estamos em um mundo com Paul McCartney, com 80 anos, anunciando turnê. Como somos um pouco mais novos que ele, não podemos descansar, e depois dessa pandemia queremos estar na rua. Eu quero estar na estrada e vamos estar, mas de forma separada. E o legado da banda estará sempre aí”, revelou o vocalista do grupo.