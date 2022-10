O fim de uma era: Messi anuncia aposentadoria

O craque disse à ESPN que sua decisão já está tomada.

Faltando apenas 45 dias para o início do maior campeonato de futebol do mundo, em uma entrevista à ESPN, a lenda dos campos, Lionel Messi, confirma que esta será a última copa na qual o atleta participará.

“Esta será a minha última Copa do Mundo, com certeza. A decisão está tomada”, disse o craque.

Messi, que já disputou 4 edições do campeonato (Alemanha, África do Sul, Brasil e Rússia), nunca escondeu que seu maior sonho profissional é ajudar a trazer um título de mundial para o seu país.