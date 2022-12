Empresário bolsonarista, Roberto Justus, gera polêmica após trocar a cor da roupa do Papai Noel

Internautas suspeitam que essa troca tenha ocorrido devido ao posicionamento político do empresário.

Gente, não acredito que o fanatismo político chegou a esse nível. Na última terça-feira (13), o empresário bolsonarista, Roberto Justus, publicou uma foto em seu instagram onde ele diz estar comemorando o natal antecipado ao lado de seus filhos, porém, o que mais chamou a atenção nesse caso é que o Papai Noel presente na foto publicada pelo empresário não está vestindo as suas tradicionais roupas vermelhas, mas sim com um traje amarelo.

“Na noite de Natal antecipada, com o meu maior patrimônio! Meus 5 filhos”, legendou o empresário, ao publicar uma foto ao lado de seus cinco filhos.

Ao verem a publicação de Justus, muitos internautas associaram a mudança de cor da roupa do bom velhinho com motivos políticos, já que o empresário é um fiel apoiador do atual presidente da república Jair Bolsonaro, o qual utilizou as cores amarelo e verde como identidade visual de sua campanha e que foi derrotado nas urnas pelo ex e futuro-presidente Lula, que tinha sua campanha associada a cor vermelha, assim como a roupa tradicional do Papai Noel.