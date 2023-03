“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu”, revelou Fred dos Desimpedidos

O youtuber confessa que não estava levando os olhares do cantor como olhares de brother.

Gente, que o Di Ferrero é um gato e que já foi o grande crush de muitas pessoas não é novidade pra ninguém, a novidade mesmo foi o que o cantor causou no youtuber Fred.

Após a festa de ontem (17), que contou com a presença incrível da banda NX Zero, o brother revelou ao ator Gabriel Santana que o vocalista da banda havia feito com que um lado bissexual seu fosse aflorado.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, confessou Fred.

“Ele é gato. E você viu o baixista?O baixista é muito gato”, afirmou o ator.

“Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando para um lado de brother”, revelou o youtuber.