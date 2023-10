“O cabelo realmente cai e quebra”, declara Jojo Todynho após bariátrica

A cantora ainda revelou que é importante tomar as vitaminas para reposição de todos os componentes do corpo

A cada dia que passa Jojo Todynho revela e troca com seus seguidores as dificuldades da vida pós-bariátrica. A cantora revelou detalhes sobre a queda e quebra dos fios de cabelo após o procedimento e falou sobre a importância de tomar vitaminas e ferros para reposição no corpo.

“Gente, o meu cabelo não dá com negócio de progressiva, porque meu cabelo é super fininho. Então voltei para o relaxamento e estou amando. Na frente demora mais um pouco, por conta que a gente mexe muito, mas já cresceu bastante, porque eu não tinha isso de frente, estava muito quebrado, e agora eu começo o tratamento com a tricologista, estou fazendo aplicação de minoxidil”, contou Jojo.

“E para você que já fez a bariátrica ou vai fazer a bariátrica, é muito importante tomar os ferros, fazer toda a reposição de vitamina, pq o cabelo realmente cai e quebra”, alertou.