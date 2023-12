“O ano que me fez ser forte na marra”, aponta Lexa

A cantora usou suas redes sociais para fazer uma balanço sobre o ano de 2023 e não deixou de agradecer a Deus pela chegada de um novo ano com novos momentos

Lexa aproveitou o Natal para compartilhar alguns cliques especiais do ano de 2023. A cantora não deixa de contar que foi um ano desafiador e que a fez ser forte na marra. Vale ressaltar que o ano foi marcado pelo fim do casamento de cinco anos com MC Guimê, diversas viagens, shows e o início do atual namoro com o ator Ricardo Vianna.

“Retrospectiva 2023! Que ano… Foi o ano que me fez ser forte na marra…Foi uma loucura, mais de 10 países, shows pelo Brasil inteiro, momentos bons e uns nem tanto…Obrigada Deus, que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas”, escreveu na legenda.

A publicação recebeu diversos comentários de amigos e fãs da cantora: “Você brilhou muito esse ano, se permitiu várias coisas novas e viu o quanto é maravilhoso. Então só continue”, desejou um.