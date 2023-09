‘Nunca vendi para as pessoas uma coisa que não sou’, diz Jojo sobre seu lado sincericida

Durante a conversa com uma repórter do “Mais Você”, a funkeira fez questão de usar e abusar do deboche tão característico.

Jojo Todynho é tão ícone da mídia brasileira que foi lembrada pela apresentadoraAna Maria Braga nesta quinta-feira (27) durante uma pauta do programa Mais Você e fez questão de relembrar conosco alguns momentos em que foi 100% trabalhada na sinceridade. Segundo a apresentadora, ambas têm a fama de "sincericida", que significa contar a verdade, doa a quem doer. Na entrevista para a repórter Luiza Zveiter, Jojo Todynho soltou o verbo sobre o tema e reforçou que "a verdade dói, mas ela te corrige e não te deixa adoecer". "O sincericídio é brabo, porque as pessoas cobram a verdade, mas não sei se elas estão preparadas para ouvir", falou, expondo o desejo que espera que as pessoas ao seu redor sejam também verdadeiras com ela. A jornalista, então, perguntou sobre como dizer verdades que podem doer, mas sem deixar a pessoa chateada. "A forma que eu vou falar, não tenho como saber como vai te impactar. Mas acho que é o dever de todos sermos verdadeiros. E opinião só é dada quando é pedida. Se me pedir, vai ouvir", disse. "E quando você fala rasgado, você é arrogante, soberba. Eu fico chateada quando falam que eu sou chata. Eu não sou chata, sou insuportável! Nunca vendi para as pessoas uma coisa que eu não sou", completou Jojo. .@jojotodynhoofc A MAMI HABLA 💁‍♀️✨ #MaisVocê pic.twitter.com/W6OXl1DcSj — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 28, 2023