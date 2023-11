Novo SBT: Fim do SBT News e Primeiro Impacto já está sacramentado

Depois de quase oito ano no ar, Primeiro Impacto deixará de existir em 2024, ficando de fora do plano da emissora para o próximo ano

Minha gente, as mudanças chegaram ao SBT, que está fazendo uma reforma que pode deixar minhas fofoqueiras de cabelos em pé. De acordo com o TV Pop, o Primeiro Impacto deixará de existir na grade da emissora em 2024 e junto com ele, o SBT News, que também encerra sua participação para o próximo ano.

O Primeiro Impacto já apresenta problemas com a audiência e a descaracterização do programa desde a demissão de Dudu Camargo tem contribuído para o fim da linha para o programa, que se tornou um alvo de Daniela Beyruti para melhorar a imagem da emissora com o seu público e o mercado publicitário.

O TV Pop apurou que o cancelamento dos dois noticiários já é dado como certo pelo canal, que organizará um evento em São Paulo em 2 de dezembro para anunciar as novidades preparadas para o próximo ano.