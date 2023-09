Novo boletim de Kayky Brito ressalta progresso do ator

Em nova atualização, informam que o estado de saúde do ato continua reagente e apresenta boa evolução, respondendo bem aos tratamentos após quase um mês do acidente

Em novo boletim médico do Hospital Copa D’Or nesta quarta-feira, 26, informaram que o ator Kayky Brito está progredindo em sua recuperação. O ator ainda apresenta sinais de melhora durante o período de internação e responde bem aos tratamentos de recuperação.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica”, o comunicado trouxe novos detalhes sobre a recuperação do ator, que foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano após ser atropelado.

Para quem não sabe, ele foi atropelado na orla de uma praia no Rio de Janeiro no início deste mês.