Novo atacante do Vasco, Pedro Raul, fica sem graça ao ser chamado de galã por repórter

A pergunta inusitada foi feita durante a coletiva de imprensa que o apresentou oficialmente ao novo clube.

E quem é que disse que a única coisa que chama a atenção no futebol é o talento com a bola? O mais novo contratado do time Vasco da Gama, o atacante Pedro Raul, que foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (19), também chamou a atenção pela sua beleza.

Durante a coletiva de imprensa, o jogador recebeu uma pergunta um tanto quanto inusitada de um dos repórteres. Ele foi questionado sobre como faz para conciliar o seu talento no futebol e a sua beleza.

O questionamento arrancou boas risadas dos que estavam ali presentes, inclusive do jogador que mesmo envergonhado, fez questão de responder a pergunta.

“Como faz? Pô, eu…[risos]. O meu foco é gol. Esse outro lado aí… [risos]… É um agradecimento aos meus pais [risos], mas eu procuro me ater aos gols, a estar bem e jogando, que é o mais importante”, sem graça, respondeu o atacante.

VEJA: Novo contratado do Vasco, Pedro Raul todo sem graça após ser chamado de galã por repórter. pic.twitter.com/Bqc2Gtmj55 — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 20, 2022