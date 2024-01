Novo affair ou cortina de fumaça? Enzo Celulari é apontado como novo romance de Bruna Griphao

Depois de dar o que falar ao dizer que o marido de Sasha Meneghel teria se casado com a filha de Xuxa por interesse, Enzo Celulari aparece mais uma vez na mídia para causar. Dessa vez o nome do empresário aparece junto ao de Bruna Griphao e é revelado que os dois possam estar vivendo um affair.

De acordo com o Jornal Extra, os dois foram vistos circulando juntos por Fernando de Noronha no início do ano e em clima de romance. Inclusive, eles foram vistos de mãos dadas. Porém, eles ainda não assumiram nenhum compromisso oficial.

Os dois estão solteiros e não assumem um relacionamento há alguns anos.