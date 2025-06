Novela “Por Amor” vence votação e ganha reprise no Globoplay Novelas

A nostalgia falou mais alto! A novela “Por Amor”, de Manoel Carlos, foi a grande campeã da primeira edição da Batalha de Novelas, promovida pelo Gshow. Com 56,85% dos votos, o público escolheu rever a emocionante história protagonizada por Regina Duarte e Gabriela Duarte. A trama substituta de “Roque Santeiro” estreia dia 7 de julho no canal Globoplay Novelas, com exibição de segunda a sábado, às 11h15, e reprise às 19h25.

A disputa, batizada de Batalha das Helenas, colocou frente a frente dois grandes sucessos do autor: Por Amor e Laços de Família. O duelo atiçou a memória afetiva dos fãs de novelas e fez jus à fama das icônicas protagonistas de Manoel Carlos.

Em “Por Amor”, Susana Vieira viveu a memorável vilã Branca Letícia

“O que você seria capaz de fazer por amor?” — com essa provocação, a novela estreou originalmente em 1997, deixando uma marca na teledramaturgia brasileira. A resposta a essa pergunta é encarnada por Helena, vivida por Regina Duarte, que toma uma atitude chocante: troca seu bebê recém-nascido com o filho natimorto da filha Maria Eduarda, interpretada por Gabriela Duarte.

Novela trazia a icônica trama da troca de bebês

A história se desenrola entre as paisagens encantadoras de Veneza e o calor do Rio de Janeiro, explorando laços de sangue, dilemas éticos e os extremos do amor materno. “Foi essa a inspiração”, disse Manoel Carlos à época, ao afirmar que seu ponto de partida foi o único amor que considera absoluto: o de mãe.