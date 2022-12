Novas provas afastam a possibilidade de Thiago Rodrigues tenha sido assaltado

Uma nova testemunha foi ouvida e as câmeras da região foram checadas e nada de ‘anormal’ foi encontrado.

Gente, no início desta semana contei para vocês o triste caso do ator Thiago Rodrigues, que foi espancado por ladrões em uma praça, logo após sair de um bar, no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro. Pois bem, de acordo com o colunista Pedro Duran, foram encontradas novas provas do caso, que afastam a possibilidade de que o ator tenha sido roubado.

Nesta quinta-feira (15), a delegada responsável pelo caso, Bianca Lima, da 15ª delegacia do Rio de Janeiro, colheu o testemunho de uma amiga do ator, a qual teria sido a última pessoa a ter contato com ele antes da tragédia. Ela afirmou à delegada que se despediu do ator na praça Santos Dumont,por volta de 5h40 da manhã, no dia da agressão. Segundo ela,Thiago estava bem e o sol já havia raiado.

Além dos relatos dados pela testemunha, também foram analisadas as câmeras de segurança da região, as quais mostraram que já existia a movimentação dos feirantes que trabalham naquele local,porém nada atípico, que pudesse remeter a um grupo de criminosos que pudessem ter assaltado Thiago.

Devido a problemas pessoais da testemunha, a polícia teve que remarcar, para essa sexta-feira (16), o depoimento do taxista que levou o ator já machucado para o hospital Miguel Couto. Além disso, os responsáveis pelo caso tentam encontrar o celular da vítima, único item que foi levado do ator e que possivelmente irá ajudar a desvendar o que realmente aconteceu.