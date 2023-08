Nova esperança contra o câncer de mama metastático tem agora terapia revolucionária aprovada na Europa

Aprovação baseada no benefício de sobrevida significativo demonstrado no estudo TROPiCS-02 em câncer de mama RH+/HER2- (IHC 0, IHC 1+ ou IHC 2+/ISH–) metastático previamente tratado versus quimioterapia de escolha do médico

A Gilead Sciences, Inc. anunciou uma aprovação crucial que pode revolucionar o cenário de tratamento para pacientes com câncer de mama metastático. A Comissão Europeia deu luz verde ao sacituzumabe govitecana como monoterapia para o tratamento de pacientes adultos que enfrentam câncer de mama irressecável ou câncer de mama metastático receptor hormonal positivo e HER2 negativo. Essa aprovação marca um avanço significativo para os pacientes que esgotaram opções terapêuticas anteriores.

A decisão da Comissão Europeia veio após uma avaliação cuidadosa do estudo de Fase 3 TROPiCS-02, onde o sacituzumabe govitecana demonstrou um benefício de sobrevida global estatisticamente e clinicamente relevante. Comparado à quimioterapia de agente único, o sacituzumabe govitecana mostrou um aumento de 3,2 meses na sobrevida mediana (14,4 meses vs. 11,2 meses). Além disso, a terapia também exibiu uma redução impressionante de 34% no risco de progressão da doença ou morte. Isso significa que mais pacientes tratados com sacituzumabe govitecana permaneceram livres de progressão em comparação com aqueles submetidos à quimioterapia.

Terapia inovadora está mudando as perspectivas para pacientes com câncer de mama metastático

“Esta aprovação é uma conquista marcante para a comunidade de câncer de mama na Europa”, disse o Dr. Javier Cortes, Chefe do Centro Internacional de Câncer de Mama em Madri e Barcelona, Espanha. O sacituzumabe govitecana não só demonstrou um benefício de sobrevida comprovado, mas também promete oferecer uma perspectiva mais promissora para mulheres com câncer de mama metastático previamente tratado.

Essa terapia inovadora tem o potencial de transformar a abordagem de tratamento para pacientes que, até agora, tinham apenas a quimioterapia como opção. O Dr. Bill Grossman, Vice-Presidente Sênior e Chefe da Área Terapêutica na Gilead Oncology, expressou otimismo sobre essa mudança de paradigma. Ele afirmou que a empresa está comprometida em trabalhar com as autoridades europeias para garantir que as pacientes tenham acesso a essa nova opção de tratamento que pode fazer toda a diferença em suas vidas.

Dr. Javier Cortes, Chefe do Centro Internacional de Câncer de Mama em Madri e Barcelona

Eva Schumacher-Wulf, Editora-Chefe da Revista Mamma Mia! e Paciente com Câncer de Mama Metastático, também compartilhou sua perspectiva sobre a aprovação. Ela observou que as pacientes com câncer de mama metastático estão ansiosas por novas opções de tratamento que possam potencialmente prolongar suas vidas, permitindo-lhes passar mais tempo com seus entes queridos.

O estudo TROPiCS-02 também revelou resultados encorajadores em medidas de desfecho secundárias, incluindo a taxa de resposta objetiva e a qualidade de vida avaliada pela escala EORTC-QLQ-C30. Além disso, o perfil de segurança do sacituzumabe govitecana demonstrou ser consistente com estudos anteriores, proporcionando uma abordagem confiável para o tratamento desse grupo de pacientes.

À medida que as Diretrizes de Tratamento da ESMO e a National Comprehensive Cancer Network®️ atualizam suas recomendações para incluir o sacituzumabe govitecana como tratamento preferencial, a esperança é que mais pacientes possam se beneficiar dessa terapia inovadora.

O câncer de mama metastático RH+/HER2- representa um desafio significativo para pacientes e profissionais de saúde. Com essa nova opção de tratamento, há uma luz no fim do túnel para aqueles que enfrentam essa condição. O futuro parece mais brilhante para as pacientes que agora têm uma chance de lutar e viver mais tempo com qualidade de vida.