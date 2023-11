“Nosso país está virando uma terra de ninguém, terra sem lei, sem ordem”, dispara Ratinho

O apresentador soltou o verbo em seu programa e fez uma apelo para as autoridades cobrando um trabalho mais a fundo diante dos assaltos

Ratinho não teve papas na língua na hora de falar e cobrar os governantes diante dos assaltos que acontecem por todo o Brasil. O apresentador disse que está na hora de parar de passar a mão na cabeça de bandidos e começar a puni-los diante dos furtos e pequenos assaltos.

“Eu quero aproveitar e falar de um assunto que está me fazendo perder a paciência. Nosso país está virando uma terra de ninguém, terra sem lei, sem ordem, eu fico inconformado com tanta bandidagem sem punição, todos os dias são centenas de celulares roubados, assaltos a mão armada e crimes praticados sem que haja penalidade”, disse.

“O povo sofrendo na mão e no gatilho dos bandidos. A lei favorece um marginal, está na hora de dar um basta nessa pouca vergonha, está na hora de cobrar de todas as autoridades. Tem que ter uma solução imediata, todo lugar está sendo roubado, no Brasil inteiro, fica um monte de gente enxugando gelo, temos que colocar um ponto final na insegurança que estamos vivendo, chega a ser revoltando, vamos parar de passar a mão na cabeça de vagabundo, é um apelo de um cara que apresenta um programa em rede nacional, mudem-se as leis”, finalizou.