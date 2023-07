Norris quebra troféu de Verstappen no pódio do GP ao abrir champanhe

O troféu do vencedor caiu do degrau onde estava apoiado após o britânico bater com a garrafa de champanhe em uma dos degraus do pódio

Norris está precisando ter umas aulas de como abrir champanhe com elegância com minhas fofoqueiras do Leblon, não? O vencedor quebrou o troféu Verstappen no pódio do GP da Hungria após bater o fundo da garrafa de champanhe no pódio, desequilibrando o troféu e caindo no chão aos pedaços. O vencedor só percebeu o dano que causou depois que a champanhe já tinha perdido o seu efeito spray. O troféu era feito em porcelana e segundo o jornalista Sándor Mészáros, leva cerca de seis meses para ser produzido e custa em torno de 40 mil euros. It's bwoken! 😮😂#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/nTtgdfWX3o — Formula 1 (@F1) July 23, 2023