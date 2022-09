Nocauteado! Dynho Alves vence luta contra Christian Figueiredo e desafia Whindersson

Muso do Only Fans e youtuber colocar suas diferenças em jogo no ringue de luta

Faz um tempo que contei para vocês que Christian Figueiredo e Dynho Alves iam sair na porrada depois de episódio polêmico no podcast do youtuber. A luta aconteceu neste final de semana e Dynho saiu vencedor depois de nocautear Christian. Dois socos certeiros derrubaram o adversário no terceiro round da luta épica.

O evento em questão já trouxe diversas lutas emblemáticas, como a de Popó e Whindersson. No Fight Music Show o muso do Only Fans ainda disse que gostaria de enfrentar Whindersson no ringue de luta.

Para quem não se lembra, Dynho e Chris começaram a se estranhar no podcast ‘Eu Fico Loko’ depois do apresentador questionar a separação do influenciador com Mc Mirella, além de cutucar a profissão de Dynho com a produção de conteúdo adulto.

O que a fofoqueira quer saber é: Será que Whindersson vai responder essa provocação de Dynho?