No Peru, Gil do Vigor discute impacto da economia do crime e a desigualdade na vida de negros e nordestinos

Amores, estava fazendo umas comprinhas na feira orgânica de Botafogo. Eu simplesmente adoro a variedade de produtos artesanais que os comerciantes dispõem. E quando eu seguia para uma barraquinha de verduras, me encontrei com uma amiga que me contou sobre uma apresentação PHD de um ex-brother em um fórum mega importantíssimo.

Bem, acontece que, na última quinta-feira (15), o economista e ex-BBB Gil do Vigor apresentou as temáticas do PHD no Fórum Ridge, em Lima, no Peru. A pesquisa do ex-brother foi inspirada em uma tragédia que marcou sua vida: a perda de uma amigo de escola para o crime.

Movido pelo episódio trágico, Gil apresentou a palestra “Consequências do assassinato do meu amigo: analisando o impacto do assassinato de um colega de escola no envolvimento de um crime” para o público peruano presente na Universidad del Pacífico.

Em 2018, o ex-BBB esteve no fórum como aluno e espectador (Divulgação)

Após sete anos, Gil do Vigor retornou ao Fórum, mas desta vez como um dos palestrantes: “Estar de volta é um momento muito especial”, confessou.

Na exposição, o economista exibiu um panorama de sua cidade natal com um recorte racial, trazendo dados que evidenciam como as condições estruturais da região contribuem para o ingresso de jovens no mundo do crime.

Além de seu interesse pela educação, Gil do Vigor também desenvolve uma pesquisa sobre o programa Pacto pela Vida, criado em Pernambuco para combater a violência e reduzir os índices de homicídio.

A investigação tem ênfase nos efeitos do programa na vida de pessoas negras impactadas pela violência policial.

“Quero verificar o efeito do projeto a partir do comparativo entre pessoas brancas e pessoas pretas”, completou.