No bate-papo BBB, Alane assiste recado da mãe: “Tudo na minha vida”

Alane foi a eliminada da vez participou do Bate-Papo BBB. A sister recebeu um recado especial da mãe, a também bailarina Aline Dias. A sister chorou ao ver o vídeo e disse que queria dar orgulho para sua mãe.

“Você não tem ideia do tamanho do meu orgulho, do meu orgulho, do nosso orgulho, orgulho de Belém, do Pará e do Brasil filha. Você não imagina como você é amada, a sua trajetória foi incrível, eu te amo demais”, disse Aline em um vídeo exibido por Thais Fersoza e Ed Gama.

“Ai, eu te amo, mãe. Eu te amo muito (…). Eu quero muito pular no seu abraço e ficar engatada nele pro resto da vida. Que orgulho”, declarou.

A paraense disse que lembrava da mãe 24 horas por dia no BBB 24 e que queria dar muito orgulho pra ela. “Ela é tudo na minha vida, gente. Ela me criou sozinha com a minha vó, ela se doou totalmente pra mim. O mínimo que eu posso fazer agora por ela é retribuir, de coração. Ela me deu uma criação tão ímpar, que eu espero ser 1% do que ela é pros meus filhos”, ressaltou.