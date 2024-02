Nizam se pronuncia após repercussão de falas sobre corpo de Yasmin

Vish! Não demorou muito para Nizam dar o seu parecer após suas falas polêmicas sobre o corpo de Yasmin Brunet virem à tona para a modelo do reality. O fato aconteceu nas primeiras semanas do reality e por meio dos seus stories ele explicou uma conversa com a família.

“Fala, galera, beleza? Repercutiu muito o assunto da Yasmin hoje. Gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: eu estive com a família dela e está tudo bem. Eu falei com eles e realmente está tudo bem”, afirmou.

O executivo de contas disse que irá conversar com a loira assim que ela deixar o reality. “A partir de agora a pessoa que eu tenho que falar é com a Yasmin Brunet. Quando ela sair da casa, eu vou conversar com a Yasmin e é com ela que eu tenho que conversar. Nada mais e nada menos. É isso”, finalizou.