Nizam e Letícia Spiller são flagrados juntos no Lollapalooza

É isso mesmo que eu estou vendo, meus amores? Depois de flertarem publicamente no instagram, a atriz Letícia Spiller e o ex-BBB Nizam foram vistos chegando juntinhos no primeiro dia do festival Lollapalooza, nessa sexta-feira (22).

Após posarem juntinhos para os fotógrafos, os dois curtiram o show da banda Arcade Fire num clima de muito romance. Nizam ainda foi flagrado pela transmissão do Multishow ajudando Letícia a colocar uma capa de chuva. E essa aproximação dos dois tem aguçado bastante a curiosidade dos fãs.

O ex-bbb encaminhou uma nota para a imprensa comentando sobre sua aproximação com a artista. “Acho que o status pode ser considerado como: sossegados e felizes”, comentou.