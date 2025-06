Nizam do BBB 24 é flagrado aos beijos com Valesca Popozuda no São João da Thay

Genteee, estou aqui tomando o meu cházinho da tarde numa cafeteria maravilhosa que inaugurou em Copacabana, quando uma das minhas fofoqueiras aparece no nosso grupo contando um babado quentíssimo do São João da Thay.

Parece que o ex-BBB 24 Nizam e a Valesca Popozuda tiveram um rápido affar durante o São João da Thay, evento realizado nos últimos dias em São Luís, capital do Maranhão. Essa informação foi revelada com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo algumas fontes, eles foram vistos juntos em várias ocasiões, demonstrando bastante proximidade e troca de carinhos.

De acordo com a reportagem, Nizam e Valesca ficaram bastantes próximos durante o evento, sempre em clima de descontração. “Ficaram agarrados durante os dias do evento”, afirmou uma das pessoas presentes.

Em entrevistas recentes, Valesca comentou que “beija mesmo”, mas sem mencionar nomes — o que agora parece ter ganhado uma resposta indireta.

Antes de se envolver com a cantora, Nizam teria tentado algo com Nicole Bahls, mas acabou levando um fora. Segundo a coluna, ele perguntou para a ex-panicat se estava solteira, mas recebeu uma resposta evasiva, sem abertura para continuidade da conversa.