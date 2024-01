Nizam desiste de affair com Alane no BBB 24: “Com 32 anos, o que eu quero de beijinho?”

O que? Nizam desistiu de ficar com Alane após uma conversa séria com a sister. Os dois tinham trocado alguns olhares e pretendiam ficar no reality, mas depois da conversa a sister contou que prometeu à mãe que não ficaria com ninguém dentro do reality, nada além de beijo e Nizam queria bem mais que isso.

“Eu estou desistindo porque estava conversando e ela: ‘Ah, eu tenho 24 anos, mamãe falou para não fazer nada aqui’. Não quer deitar com ninguém, só beijinho. Eu falei: ‘Hum’. Com 32 anos, o que eu quero de beijinho?”, disse ele. Os amigos que estavam ao redor começaram a dar risada.

A conversa entre os dois aconteceu depois de muita insistência dos amigos que forçaram a barra para que os dois se pegassem. Acho que não vai rolar, só se o desejo falar mais alto, né?