Nívea Maria diz que já viveu romance escondido com o galã da Globo

A atriz contou detalhes sobre o seu affair com um ator da Globo e disse que é a primeira vez que expõe o assunto ao público

Nívea Maria deu uma entrevista pra lá de reveladora e disse que já viveu um romance escondido com José Wilker. A atriz chega a dizer que estava carente na época e que não pensou duas vezes antes de partir para cima do galã. Nívea ainda diz que a história nunca veio a ser revelada e que essa é a primeira vez que ela fala sobre o assunto.

“Teve um [ator] que era muito charmoso, que é o nosso querido José Wilker”, começou ela. “A gente assiste hoje as novelas do Zé Wilker é impressionante o que ele fazia, era muito charmoso, engraçado, mas era muito tímido. Mas foi a única pessoa [com quem me envolvi] e só pode ter acontecido isso porque a minha vida pessoal de repente não estava bem, você está carente de alguma coisa e aí acontece, fora isso mais nenhum colega”, declarou.

Vale ressaltar que a atriz já foi casada com Renato Master, Édson França e Herval Rossano.