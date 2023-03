Nikolas Ferreira quebra protocolo e é interrompido durante debate

Os deputados federais estavam debatendo a respeito da possível cassação do mandado de Nikolas após o seu discurso transfóbico, no último dia 08.

Amores, não adianta, ele não para de tentar ganhar fama através das vergonhas que ele passa, o que eu acho bem infantil, principalmente para um político que foi tão votado no nosso país. Depois de ter feito um discurso extremamente transfóbico no Dia Internacional das Mulheres (08 de março), o deputado federal Nikolas Ferreira voltou a passar vergonha, porém, desta vez foi em rede nacional.

Nesta terça-feira (14), durante sua participação no quadro CNN Dois Lados, o deputado debatia com a também deputada federal Fernanda Melchionna, a respeito da possível cassação do mandato do parlamentar devido ao seu discurso transfóbico.

“O que tu fez na tribuna da Câmara é crime. Não tem nada de liturgia do cargo o que tu fez. Tu precisa ser cassado. Imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar”, afirmou a política filiada ao PSOL.

“Acredito que essas acusações não passam de histeria coletiva. Hoje, você dizer a verdade é um ato revolucionário. Meu discurso não merece cassação nem punição”, rebateu o deputado.

Após mais de 10 min de debate, argumentando que o pedido de cassação de seu mandato seja uma estratégia da esquerda, para calar e censurar seus opositores, Nikolas quebra um dos protocolos do debate e faz pedido inusitado para a deputada Melchionna.

“Eu gostaria de ouvir de você , por gentileza, o seu conceito de mulher. Diga assim ó, ‘mulher é…’, e eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui com a senhora do que é ser mulher”, pediu usando um tom de ironia.

Mas ao contrário do que ele estava achando, ele não saiu por cima dessa não. Logo após de terminar seu pedido, o deputado foi interrompido pela apresentadora que comandava o quadro, que afirmou que somente ela poderia fazer perguntas para os candidatos, deixando Nikolas com a maior cara de tacho possível.

“Eu vou ter que interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem”, interrompeu a jornalista.