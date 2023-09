Nikolas Ferreira é hostilizado e ovacionado na Bienal do Livro

O polêmico Deputado Federal esteve no evento no último sábado (02) para o lançamento do seu livro ‘O Cristão e a Política’

Para quem não sabe, Nikolas Ferreira está lançando um livro e na sua agenda de compromissos de lançamento não poderia faltar a Bienal do Livro, que ele esteve presente no último sábado (02). O deputado Federal está lançando o livro de nome: ‘O Cristão e a Política’ e acabou sendo hostilizado no evento. Claro que os apoiadores do Deputado também estavam presentes no local. A segurança precisou ser reforçada para fazer a sua retirada do evento e uma longa fila de apoiadores ao seu trabalho foi formada para receber o seu autógrafo na obra lançada. “Eles tentaram não duas, mas quatro vezes, fechar o stand [onde os livros eram comercializados]. E por que isso é importante? Porque a gente precisa ocupar os espaços. Então esse livro, ele vai vir para poder ocupar o espaço. Seja na livraria, seja na escola, seja na universidade. Estar nesses lugares é muito importante, disse ele. Nikolas ainda lamentou a pouca presença de cristãose editoras que fomemntem tais temáticas, com “nenhuma de política com o viés de direita” na Bienal.