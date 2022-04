Camarote MAR: Nicole Bahls faz ensaio exclusivo e dá spoiler de Sapucaí

Ex-Panicat aparece belíssima em ensaio fotográfico e dá palinha de superprodução de camarote na Sapucaí

Eu sei que o Carnaval se aproxima quando começo a ver Nicole Bahls e Sabrina Sato posarem para as fotos com fantasias perfeitas. Dessa vez não está sendo diferente. Nicole Bahls surgiu belíssima e ainda deu um spoiler do que está vindo por aí no Camarote MAR.

“Estou ansiosa e feliz ao mesmo tempo. Voltar ao carnaval carioca depois de tanto tempo por conta da pandemia é um sentimento de libertação e de alívio. Eu, como Embaixadora do Camarote Mar, desejo que todos se divirtam com muita responsabilidade e que aproveitem a festa”, conta Nicole.

Nicole Bahls, musa do camarote MAR (Foto: Lucas Vianna)

Nicole apostou no pretinho nada básico e colocou o corpão para jogo. A bicha é bonita, hein?

O camarote vai ser O PODER, pois ele fica posicionado exatamente no meio da passarela do samba, o setor 6, em cima da cabine de jurados. O Camarote Mar conta com a maior varanda da Sapucaí, com 60 metros de frente, garantindo uma visão privilegiada.

O projeto arquitetônico é assinado por Giorgio Kubrusly Skiba, cenógrafo responsável por produções da Rede Globo, ou seja, podemos esperar um mundo mágico dentro da Marquês de Sapucaí.

O cenário será inspirado na natureza e encantos do Rio de Janeiro, trazendo a atmosfera única da Cidade Maravilhosa para dentro do ambiente.