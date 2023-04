Nicole Bahls já bateu em namorado por causa de traição

Hoje, Victor Ramos é investigado pelo Ministério Público, mas na época os dois chegaram a fazer tatuagem com o nome um do outro quando namoraram entre 2011 e 2013

Investigado em uma operação de esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol, Victor Ramos tem muito mais que isso no seu currículo para as fofoqueiras de plantão. O zagueiro da Chapecoense já namorou Nicole Bahls entre 2011 e 2013 e entre idas e vinda ele chegou a apanhar da ex-namorada por causa de traição. A história dos dois é tão absurda que chegaram a atuar o nome um do outro em homenagem ao amor.

Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’ ela não citou o seu nome, mas deu uma boa dica de que era sobre ele que ela estaria falando. “Sempre fui aquela que fica chateada com o cara quando tem traição, e não com a mulher. Eu vou pra cima do bofe. Uma vez peguei no soco um. Ele estava lá pra Salvador, o bofe era de Salvador, fica a dica (risos)”, iniciou.

“Aí, ele brigou com um amigo, e esse amigo, com raiva dele, me liga de madrugada e conta: ‘fulaninho ficou com fulaninho’. E o bofe, meu namorado, estava voltando pra casa. Ia chegar direto da balada, como se nada tivesse acontecido. Ah, do jeito que eu abri a porta, que ele chegou do aeroporto 5h da manhã, foi só soco. Eu com um vestido tomara-que-caia, os peitos de fora… E o bofe quietinho…”, contou, arrancando risos das apresentadoras.

A tatuagem a musa tirou em diversas sessões de laser. Passado é passado, né?