Nicole Bahls ganha programa no Multishow: “Construção de uma carreira”

Olha ela! A ex-Panicat, Nicole Bahls, está de casa nova e acaba de assinar o seu contrato para trabalhar dentro do Multishow em um programa para chamar de seu! A musa está celebrando a estreia do programa Colônia Bahls. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abriu o coração e falou sobre o projeto, gravado em sua própria casa.

“É a realização de um sonho, eu amo trabalhar com Multishow e ter um programa meu, gravado em casa, é muito emocionante para mim”, conta ela, que todo episódio abre as portas de seu sítio, no interior de São Paulo.

O programa será exibido toda terça e quinta-feira no YouTube e no Facebook do Multishow, a partir das 18h. Em seu primeiro episódio, o programa contou com a presença de nomes como Pocah, Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco.