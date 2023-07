Nicole Bahls fala sobre abstinência sexual durante a ‘A Fazenda’: “Parecia formiga na calcinha”

A modelo, que participou da 5º edição do reality, revela que para aliviar recorreu à masturbação e as forças sobrenaturais.

Gente, eu sabia que a falta de sexo dentro de um reality poderia ser ruim, porém, não imaginava que poderia ser desse jeito. Em entrevista ao comunicador André Marques, no quadro ‘Churrasquinho’ que ele tem em seu canal do Youtube, a modelo e ex-Fazenda Nicole Bahls revelou como foi a sua experiência no reality.

Bahls, que participou da quinta edição do reality rural da Record TV, relembrou a sua participação no programa e revelou como fez para aliviar a abstinência sexual que sentiu no programa.

“Depois do segundo mês começou a dar cócegas, parecia que estava com formiga na calcinha, aí um dia estava tirando um cochilo, minha mão desceu e falei: ‘Não, vou dar um jeito nisso’. Acordava com a mão na virilha”, iniciou a modelo.

Logo em seguida, Bahls confessa que, para aliviar a sua tensão sexual, foi para o banheiro da sede do reality para se masturbar, já que lá, ao contrário do banheiro do BBB, não possui câmeras.

“Cheguei lá, tô agitando, dando o meu jeito, não tinha uma foto para olhar, nada, memória emotiva não tava vindo (…) Aí falei: ‘Vamos movimentar, vamos na linha circular”, confessou.

Por fim, ela revela que quando estava quase ‘chegando lá’, foi interrompida por outro participante do reality, o cantor Vavá, que estava apertado para usar o banheiro. Não vendo outra saída, a modelo confessa que decidiu recorrer a ajuda sobrenatural.

“Fui para a casa da árvore meditar, falei ‘Deus, desliga as coisas debaixo, me ajuda meu Pai do Céu'”, pediu Nicole.