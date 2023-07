Nicole Bahls compara peru de estimação com ator da Globo: “Olha como ele é a cara dele”

Ao ver a comparação feita pela ex-panicat, o ator fez questão de usar o seu perfil no instagram para responder o seu comentário.

Gente, e a modelo e influenciadora Nicole Bahls, que através do seu instagram, resolveu comparar o seu peru de estimação, com o ator Carmo Dalla Vecchia. Em seus stories, afirmando que ambos são bonitos e “danados”, a ex-panicat comentou que notou algumas semelhanças entre o ator e o animal, ao ponto de batizar o bichinho em homenagem a Dalla Vecchia.

“Olha como o peru está bonito, abriu as asas. Está querendo ‘se aparecer’ para as galinhas. Filho, como é que você está danado já. Olha como ele é a cara do Carmo Dalla Vecchia. Eu acho que ele parece com o Carmo Dalla Vecchia. Ele é muito bonito. Eu acho que ele está paquerando o galo, porque está na reta dele”, comparou a modelo.

Sem perder o bom humor, ao se deparar com a comparação que a influencer fez, através do feed do seu instagram, Carmo Dalla Vecchia, publicou um vídeo onde mostra Nicole Bahls e Inês Brasil brincando com o peru, com a seguinte legenda: “Eu sou o peru gay”