Nicolas Prattes responde sobre tamanho do “piu-piu” e deixa fãs em choque com resposta debochada

É O CAOS NA WEB! Nicolas Prattes, 28 anos, causou REBU nas redes sociais após abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e se deparar com um seguidor pra lá de atrevido! A pergunta? Direta e sem rodeios: “Quantos centímetros de piu-piu tu tem?”

Mas o marido da japa mais famosa do Brasil, Sabrina Sato, não perdeu a linha e respondeu com aquele deboche fino que a gente adora! “O tamanho do Piu-Piu é geralmente 22 cm de altura, enquanto o Frajola tem cerca de 26 cm de altura”, soltou ele, arrancando gargalhadas dos fãs ao citar os personagens do Looney Tunes. ÍCONE DO BOM HUMOR!

image

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o galã global vira assunto por motivos íntimos… Em outras ocasiões, o ator chamou atenção pelo “volume suspeito” ao desfilar de sunguinha nas areias cariocas. Haja coração, Brasil!

É pique Looney Tunes MESMO: hora do show, Frajola!