Nicolas Prattes rebate aos comentários sobre volume na sunga: “Levo tudo com leveza”

Ator foi parar na boca do povo e não saiu do zoom do celular de muitos após postar foto de sunga branca na praia

Finalmente Nicolas Prattes soltou o verbo diante da sua foto de sunga branca na praia. Os internautas não deixaram de notar o volume dentro da sunga do muso e ele rebateu os comentários que falavam sobre sua beleza. Em entrevista à Patrícia Kogut ele disse que leva tudo com leveza. “Eu uso a rede social mesmo para fazer essa ponte com o público. É muito legal para o artista a rede social no sentido de se aproximar do público, de ver o que estão falando sobre você e sobre seu trabalho. Mas sobre esses comentários eu acho tudo uma grande brincadeira. Levo tudo com leveza”, disse o ator. Vale ressaltar que não é de hoje que ele chama a atenção da web pelo seu físico e seus treinos diários de tirar o fôlego de qualquer uma. Afe!