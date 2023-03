Nicolas Prattes prova que é rápido e quebra recorde em maratona de Los Angeles

O ator correu mais de 40km em menos de três horas e foi o brasileiro mais ligeirinho da competição

Estou sem fôlego! O gato do Nicolas Prattes chamou atenção fora das telinhas dessa vez. O ator que também se revelou cantor, parece que quer somar outra especialidade no seu currículo: o de atleta. Ele foi o brasileiro mais rápido a correr a famosa maratona de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nicolas Prattes representa o Brasil em maratona de Los Angeles e quebra recorde pessoal. (crédito da foto: reprodução)

Com apenas 25 aninhos e um físico de dar inveja, Nicolas fez o percurso de 42km em 2h48 minutos e quebrou o próprio recorde pessoal. “O brasileiro mais rápido nos 42,2km em Los Angeles de 2023”, postou Nicolas nas redes sociais.

Nicolas Prattes compartilha conquista com fãs nas redes sociais. (crédito da foto: reprodução)

O jovem galã já vem crescendo como competidor de provas de triatlon e já conquistou até pódio. A corrida de rua entrou na vida do ator em 2014, quando ele passou a disputar provas pelo Rio. Nicolas coleciona títulos como o de 3ª lugar em corrida de 10km (com um tempo de atleta profissional, de 3:45 por km) e também em uma importante prova de triatlon, que mistura natação, ciclismo e corrida, realizada no ano passado. Nicolas também já fez maratona (42km) e biathlon (natação no mar e corrida na areia), desafio que ele repetirá neste domingo na famosa competição Rei e Rainha do Mar, na Praia de Copacabana.