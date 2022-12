Nicolas Prattes não se apega ao rótulo de galã: “Eu não acredito em nada disso”

Ator contou que vai construindo a sua história sem precisar se apegar os rótulos

Ai gente, meu coração fica até mole com Nicolas Prattes, isso não é segredo para ninguém. O jovem ator contou que não se apega aos rótulos de galã e que constrói a sua carreira da forma mais livre possível. O ator está atuando na nova novela do Globo Play, Todas as Flores e arranca suspiros com o seu personagem, Diego.

“Eu não acredito em nada disso, vou levando minha vida e construindo minha história sem precisar pegar nenhum rótulo que a mim é enviado, isso não é tarefa minha”, disse o ator para a Caras ao ser questionado sobre o título de galã.

O ator ainda conta o que pensa da vida de ator. “É uma profissão que exige disciplina, determinação e fé. Você tem que acreditar muito naquilo que você faz. Às vezes, as pessoas podem não acreditar, mas se você acredita já é 80% do caminho. Então, o maior desafio é manter a chama da fé sempre acesa”, dispara.