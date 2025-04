Nicolas Prattes, Fátima Bernardes, Angélica e Tatá Werneck estão confirmados no Troféu Imprensa 2025

Gente, estou ligando para a minha costureira fazer meu vestido com corte impecável de costas nuas, mesmo estando frio. O requinte do look é prioridade! Amores, eu não perco por nada esse Troféu Imprensa. Ouviu, Maisa Alves? Estou aguardando o meu convite, bonita!

Acontece que a icônica celebração da televisão brasileira que ultrapassa as fronteiras das emissoras concorrentes está de volta! Depois de três anos fora da programação do SBT, o Troféu Imprensa retorna este ano e já tem data marcada.

Com exibição no dia 27 de abril, a atração será conduzida pelos apresentadores Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, que estarão juntos em uma nova dinâmica da cerimônia de premiação dos destaques da telinha em 2024. As gravações serão realizadas durante a próxima quarta-feira (23).

Angélica, Fátima Bernardes, Galvão Bueno, Mateus Solano, Nicolas Prattes e Tatá Werneck são alguns dos nomes que vão marcar presença na premiação que contempla os melhores do entretenimento brasileiro.

Vale ressaltar que, em 2022, o saudoso Silvio Santos foi o anfitrião da, até então, última edição da atração que une artistas da TV brasileira. E três anos após intervenções estruturais dentro da emissora de Osasco, o Troféu Imprensa retorna e promete manter a tradição deixada pelo fundador do SBT.