Neymar xingou o presidente da CBF, confirma José Carlos Araújo: “Quis apitar o jogo”

José Carlos Araújo afirma que a TV Globo abafou o caso por ter os direitos de transmissão

Eita, eu cheguei a contar para vocês que Neymar levou uma pipocada na cara dos torcedores diante de seu desempenho pra lá de pavoroso no último jogo com a Seleção Brasileira. Acontece que ninguém sabe que ele xingou o presidente da CBF logo após o jogo e ainda disse que não jogaria em Montevidéo após o empate no último jogo.

“A notícia que vou passar para você me foi transmitida por um companheiro que estava na Arena Cuiabá, Arena Pantanal, quando Neymar foi saindo do gramado, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o diretor da CBF, Ednaldo Rodrigues, e foi xingando, filho disso, filho daquilo”, iniciou José.

“O Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Ele ameaçou dizendo que não iria a Montevidéo e seguraram. Fizeram o pedido e abafaram o caso, ou seja, ele continua”, explica.

Araújo ainda detalha sobre o comportamento do jogador. “Ele não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo e agora quer escolher os lugares que a Seleção vai jogar? Neymar se fosse outro presidente, outro treinador, não seria mais convocado, tenho certeza disso. Quem me passou testemunhou descendo o túnel, não darei a fonte porque essa fonte me pediu sigilo”.