Neymar posta foto ‘suave na nave’ com vinho de R$206 mil

Vinho Romanée Conti 1992 é eleito o mais caro do mundo

Bala na agulha, prazer, Neymar. O jogador não deixa de exibir que sabe ostentar quando o assunto é itens de luxo. Ontem (07), o futebolista escolheu para sua noite nada mais, nada menos que o vinho mais caro do mundo, no valor de quase R$207 mil reais.

Simplesmente o Neymar com uma das garrafas de vinho mais caras do mundo.



Só não compro uma igual pq não gosto de vinho.



Servidos pivetes? pic.twitter.com/SDiquw4SW8 — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) June 6, 2022

Apesar de ter ficado fora da lista dos 100 mais valiosos do mundo, Neymar ainda mostra que não perdeu o cacife e seu título com compras de valores astronômicos. Mesmo que o valor pareça absurdo, ele representa apenas 1% do salário do jogador, que ganha o equivalente a R$22 milhões por mês no Paris Saint Germain.

Não sei se Ney faz para ostentar ou porque é um bom apreciador de vinhos, pois nesse assunto ele já é figurinha repetida. Em 2018 ele escolheu o Vega Sicilia Único, safra 1976, de aproximadamente R$4 mil para assumir seu retorno com Marquezine.

Em 2018 uma garrafa Romanée-Conti 1945 foi arrematada em leilão por um colecionador anônimo por US$558 mil. Socorro, Deus? Só para quem pode mesmo!