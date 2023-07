Neymar se irrita em camarote do ‘Tardezinha’

De acordo com Léo Dias, o jogador de futebol, foi visto no show do cantor Thiaguinho e bem irritado no camarote

Ninguém sabe o que aconteceu, mas todos nós vimos que Léo Dias conseguiu flagrar Neymar Jr. bem esquentadinho no camarote do Tardezinha, show de Thiaguinho. O jogador aproveitou o domingo (02), para prestigiar o evento do cantor. Vale ressaltar que Ney chegou sem a companhia de sua amada em Niterói, no Rio de Janeiro.

🚨FAMOSOS: Segundo Bacci, Neymar se envolveu em briga durante show de pagode no RJ. pic.twitter.com/cVunH1Psj5 — CHOQUEI (@choquei) July 3, 2023

De acordo com o meu fofoqueiro favorito, ele estava no camarote com Bruna Biancardi quando foi visto em uma possível discussão com uma outra mulher que também estava no local. Ele teria dito alguns palavrões e apontando o dedo para a mulher.

Bruna tentou afastá-lo da discussão e tomou o posicionamento mais “paz e amor” entre os dois. Apesar de tudo, os dois curtiram o show cheios de energia.

PS. O fato dos dois não chegarem juntos no evento também chamou a atenção dos mais curiosos.