Neymar presenteia Helena e Amanda Kimberlly com mansão de R$ 5,5 milhões; veja imagens

Quem pode, pode! Amores, estava degustando uma panqueca zero glúten com mel de abelhas francesas. Eis que o grupo das amigas de Alphaville começa a disparar mensagens freneticamente. E curiosa como sou, dei uma espiadinha e vi que se trata de uma nova vizinha mega badalada que elas vão ter…

Bem, parece que Neymar Jr. quer manter todos os filhos por perto e convivendo juntos, pelo menos, enquanto atua pelo Santos. E de acordo com informações do Portal LeoDias, o craque do Peixe comprou uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões para sua caçula, Helena, morar junto com a mãe, Amanda Kimberlly.

A mansão fica em condomínio de área nobre de São Paulo (Divulgação)

Conforme a apuração de Leo Dias, localizado em Alphaville, área nobre de São Paulo, o imóvel dispõe de cinco quartos com suítes, banheira no quarto de Helena, uma cozinha americana e outra no interior da casa, brinquedoteca, piscina, adega, horta e jardim vertical.

No condomínio, Kimberlly e a filha terão como vizinha Rafaella Santos, irmã de Neymar e tia da criança.

Ainda segundo o portal do jornalista, Amanda e Helena não devem se mudar de imediato para a mansão, pois haverá uma reforma para atender melhor às necessidades delas. A obra está prevista para ser finalizada nos próximos três meses.

Neymar quer que os filhos criem laços de afeto convivendo juntos (Reprodução/Instagram)

Com a aquisição da casa de Helena, em São Paulo, Neymar Jr quer incentivar uma maior convivência entre as filhas.

Gente, em relação à fidelidade… o jogador deixa a desejar, mas como pai, ele se mostra uma excelente pessoa.